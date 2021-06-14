Число пострадавших при пожаре в Новосибирске возросло до 35

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших при взрывах и пожаре на автозаправке в Новосибирске выросло до 35, сообщает ТАСС.

"Всего пострадали 35 человек, 20 из них госпитализированы в основном с ожогами. Еще 15 пострадавших помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

Некоторых пострадавших в больницу доставили проезжавшие мимо машины. Люди продолжают обращаться за помощью. Состояние более 10 пострадавших оценивается как тяжелое.

Причиной взрыва и пожара на АЗС мог стать выброс газа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").-0-