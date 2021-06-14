На АЗС в Новосибирске произошел пожар

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автозаправочной станции в Новосибирске произошел пожар. На месте возгорания взрываются резервуары с жидким топливом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Горит автозаправочная станция, в том числе на газовом топливе. Происходят взрывы резервуаров с жидким топливом. По оперативной информации, есть двое пострадавших, они госпитализированы", - сообщили в ведомстве.

Число пострадавших выросло с двух до четырех. "По оперативной информации, четыре человека получили различные ожоги, они будут госпитализированы в ожоговый центр", - уточнили в ведомстве. В пресс-службе добавили, что на месте пожара происходят взрывы, личный состав МЧС России работает на безопасном расстоянии.

В экстренных службах в свою очередь сообщили о шести пострадавших. "В результате ЧП на АЗС пострадали шесть человек, среди пострадавших один ребенок", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди пострадавших также двое пожарных.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь пожара составляла 500 кв.м, затем она выросла до 800 кв.м, ему присвоен второй ранг сложности.-0-