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21 октября 2019, 08:47

Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае увеличилось до 26

Фото пресс-службы губернатора Красноярского края
Фото пресс-службы губернатора Красноярского края

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате прорыва дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края увеличилось с 16 до 26 человек. Сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Разработка месторождения велась компанией "Сисим". Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести. В этот день за медицинской помощью обращались 16 человек. Девять были госпитализированы и семь отпущены на амбулаторное лечение. Позднее одного пострадавшего выписали из больницы.

"Обратились еще десять человек. Пять человек доставлены в стационар Курагинской районной больницы, у них легкие травмы. Еще пять госпитализированы в Красноярскую краевую клиническую больницу, там тоже нет угрозы жизни", - сообщает ТАСС.

Минтруда России уже заявило о том, что семьи погибших получат страховые выплаты в объеме 1 млн рублей.

Власти Красноярского края объявили 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы.-0-

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