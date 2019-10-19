В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим при прорыве дамбы

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Красноярского края объявили 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы. По последним данным, 15 человек погибли, еще 13 пропали без вести, сообщает "МИР 24" .

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15 человек По обновленным данным, в результате трагедии 15 человек погибли и 13 пропали без вести. В больнице находятся 14 человек, трое из них - в тяжелом состоянии. Самочувствие остальных пострадавших врачами оценивается как легкое и среднее.

Трагедия произошла вблизи поселка Щетинкино на реке Сейба. Вода смыла два временных общежития золотодобывающей артели. В больницу доставили девять пострадавших. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Всего на руднике работали около 100 человек.

На месте работают около 300 спасателей и 50 единиц техники. Пропавших разыскивают на вертолетах и моторных лодках.-0-