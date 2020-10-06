Число пострадавших при столкновениях в Бишкеке возросло до 686

6 октября, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. В Кыргызстане число пострадавших, обратившихся за медицинской помощью после столкновений милиции с демонстрантами, возросло до 686 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Бишкеке пострадали в общей сложности не менее 590 человек, 150 из них госпитализированы, один человек скончался. Среди пострадавших около 190 сотрудников милиции.

При столкновениях в Бишкеке пострадали 190 сотрудников милиции Согласно информации ведомства, шестеро из пострадавших сотрудников милиции находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В ходе столкновений нанесен урон спецтехнике - не менее четырех спецмашин сожжены, еще шесть разбиты.

По обновленным данным Минздрава, в больницах с различными травмами находятся 164 человека, 7 из них в реанимации. Еще 521 пострадавший после оказания первичной медицинской помощи отправлен на амбулаторное лечение.

В Кыргызстане 4 октября прошли парламентские выборы. На места в парламент претендовали 16 партий, но 7%-ный барьер преодолели только четыре. В результате в Бишкеке начались акции протеста. Митинг на центральной площади Бишкека, рядом с которой расположено здание парламента и администрации главы государства, начался 5 октября. Участие в нем принимали представители более 10 политических партий. Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно 6 тыс. человек. Правоохранители приступили к разгону демонстрантов, применяя резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали сотрудников милиции камнями, они также сожгли автомобиль патрульной службы и повредили шесть машин скорой помощи. Столкновения продолжались более пяти часов. Митингующих удалось оттеснить с площади, но позже они туда вернулись. Ночью стало известно, что митингующие захватили здание парламента, где находится и администрация президента. Позже там произошел пожар. Демонстранты также направились к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности, где сумели после переговоров освободить бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Протестующим удалось освободить из колонии и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.-0-

Политолог назвал причины протестов в Кыргызстане "Ситуация очень неприятная, сложная. Мне кажется, что лучшим выходом было бы попытаться избежать всего этого и начать какие-то мирные переговоры", - сказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

ЦИК Кыргызстана признал прошедшие парламентские выборы недействительными Информацию об отмене результатов парламентских выборов подтвердил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии страны Абдыжапар Бекматов.

Правительство Кыргызстана призвало сограждан к соблюдению законов страны "Мы, члены правительства Кыргызской Республики, обращаемся к гражданам Кыргызской Республики с призывом к стабильности и соблюдению действующего в стране законодательства", - говорится в обращении.