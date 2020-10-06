Число пострадавших при столкновениях в Бишкеке возросло до 686

6 октября, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. В Кыргызстане число пострадавших, обратившихся за медицинской помощью после столкновений милиции с демонстрантами, возросло до 686 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Бишкеке пострадали в общей сложности не менее 590 человек, 150 из них госпитализированы, один человек скончался. Среди пострадавших около 190 сотрудников милиции.
По обновленным данным Минздрава, в больницах с различными травмами находятся 164 человека, 7 из них в реанимации. Еще 521 пострадавший после оказания первичной медицинской помощи отправлен на амбулаторное лечение.
В Кыргызстане 4 октября прошли парламентские выборы. На места в парламент претендовали 16 партий, но 7%-ный барьер преодолели только четыре. В результате в Бишкеке начались акции протеста. Митинг на центральной площади Бишкека, рядом с которой расположено здание парламента и администрации главы государства, начался 5 октября. Участие в нем принимали представители более 10 политических партий. Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно 6 тыс. человек. Правоохранители приступили к разгону демонстрантов, применяя резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали сотрудников милиции камнями, они также сожгли автомобиль патрульной службы и повредили шесть машин скорой помощи. Столкновения продолжались более пяти часов. Митингующих удалось оттеснить с площади, но позже они туда вернулись. Ночью стало известно, что митингующие захватили здание парламента, где находится и администрация президента. Позже там произошел пожар. Демонстранты также направились к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности, где сумели после переговоров освободить бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Протестующим удалось освободить из колонии и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.-0-