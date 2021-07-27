Число пострадавших при взрыве на химзаводе в Германии увеличилось до 31

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате мощного взрыва, произошедшего сегодня утром на территории центра по утилизации отходов в городе Леверкузен (Германия), возросло до 31. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung.

По ее информации, как минимум один человек погиб, 31 пострадал и еще четверо числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 16 пострадавших, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.

Сегодня утром на химическом предприятии, расположенном на территории промзоны Chempark в районе Висдорф (город Леверкузен) произошел сильный взрыв. Пожар, возникший после взрыва, удалось потушить. Власти Леверкузена в качестве меры предосторожности приняли решение о закрытии детских площадок.

Представитель оператора Chempark подчеркнул, что вероятной причиной произошедшего стало возгорание химических веществ, в частности, хлорсодержащих растворителей. Однако администрация города уточнила, что ухудшения ситуации в Леверкузене не ожидается. Концентрация загрязняющих веществ, попавших в атмосферу в результате взрыва и последующего пожара, находится в пределах допустимой нормы.-0-