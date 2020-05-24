Число случаев коронавируса в мире превысило 5,3 млн

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в мире превышает 5,3 млн. Такие данные приводит американский Университет Хопкинса, сообщает БЕЛТА.

Согласно статистике за 24 мая, всего в мире зафиксировали 5 млн 311 тыс. 89 тыс. человек с диагнозом COVID-19. Число зараженных коронавирусом увеличилось на 97 тыс. 606, при этом побороть болезнь смогли 2,1 млн пациентов.

Больше всего случаев по-прежнему в США - 1 млн 622 тыс. 670. Вторую позицию по числу зараженных сохраняет Бразилия (347 тыс. 398 зараженных). В Великобритании насчитывается 258 тыс. 504 заболевших коронавирусом, в Испании - 235 тыс. 290, в Италии - 229 тыс. 327.

Как сообщает ТАСС, за минувшие сутки в Китае зарегистрировали три новых случая коронавируса, у еще 36 человек болезнь протекает бессимптомно. За этот период ни один человек не умер, еще трое выздоровели.

В России около 282 тыс. граждан остаются под наблюдением медиков из-за подозрение на заражение СOVID-19.

Число смертей в мире от заболеваний, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло на 3 тыс. 880 и составляет, согласно последним данным на 24 мая, 342 тыс.105 человек.-0-