Число случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 7,6 тыс.

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в России составило 7,6 тыс., общее число заразившихся достигло 592 280. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Количество умерших с COVID-19 составило за сутки 95. Это число оказалось меньше 100 впервые с 25 мая.

Согласно данным штаба, всего от инфекции скончались 8206 человек, общее число умерших составляет 1,38% от всех заразившихся COVID-19 в России.

Всего в настоящее время в РФ COVID-19 болеют 239 658 человек.

Общее число зараженных в мире, по данным Reuters, составляет 8,959 млн, с момента вспышки скончались 467 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (2,2 млн), на втором месте - Бразилия (1,085 млн), на третьем - Россия (592 тыс.).-0-

Иммунитет от российской вакцины против COVID-19 будет сохраняться два года и более - ученый Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения РФ от коронавируса, понадобится до 70 млн доз вакцины, сообщил ученый. Он отметил, что уже сейчас принимаются меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины.