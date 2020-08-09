Число случаев заражения COVID-19 в России выросло за сутки на 5189

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в России составило 5189, общее число заразившихся достигло 887 536. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 3215. Всего в РФ выписали 693 422 человека.
Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в России за сутки составило 77, всего умер 14 931 человек.
По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире возросло до 19,652 млн, с момента вспышки скончались 725 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (более 5 млн), на втором месте Бразилия (свыше 3 млн), на третьем - Индия (2 млн).-0-