24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших от коронавируса в Италии за сутки снова выросло после двухдневного снижения - болезнь унесла жизни 743 человек, сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Общее число подтвержденных случаев составило 69 176, зафиксировано 6 820 смертей.

На данный момент число инфицированных составляет 54 030 (3 396 человек находятся в реанимации). Вылечились 8 326 человек.

Наиболее сложная ситуация в Ломбардии, где 30 703 случая заражения, а также в регионах Эмилия-Романья и Венето.

Тем временем, как пишет Reuters, следующим эпицентром коронавируса могут стать США. По данным агентства, число подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире превысило 377 тыс. в 194 странах и территориях. Причем более 16,5 тыс. случаев заражения из них закончились смертельным исходом. За предыдущие 24 часа 85% новых случаев были в Европе и Соединенных Штатах Америки, из них 40% были в США.-0-