Число заболевших коронавирусом в мире превысило 50 млн человек

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения COVID-19 в мире 8 ноября превысило 50 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По сведениям университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 50 052 204, умер 1 252 471 человек, выздоровели 32 868 236. Наибольшее количество случаев заражения - 9 879 323 - выявлено в США. Далее следуют Индия (8 507 754) и Бразилия (5 653 561).-0-