Число задержанных в Алматы участников незаконных акций возросло до 2,6 тыс.

17 января, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Алматы с начала антитеррористической операции задержан 2601 участник незаконных акций, мародерства и других преступлений. Об этом говорится в сообщении комендатуры города.

Ранее сообщалось, что за участие в беспорядках в Алматы задержаны более 2,1 тыс. человек.

"Задержан 2601 участник незаконных акций, мародерства и других преступлений. Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов. За минувшие сутки на пульт "102" поступило всего 329 сообщений. На кол-центр комендатуры поступило 48 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны", - говорится в сообщении.

Между тем прокурор Алматы Берик Жуйриктаев рассказал о работе по восстановлению общественной безопасности в городе. Во время выступления на аппаратном совещании он отметил, что на сегодня в городе ситуация стабильная. С первых дней создана оперативная группа из числа наиболее опытных правоохранительных органов. "На сегодня расследуется 405 уголовных дел. Принимаются все меры по усмотрению заключения всех бандитов и террористов. Изымаются улики... Прокуратура работает вместе с уполномоченным по правам человека, неправительственными организациями, адвокатской коллегией для обеспечения конституционных прав граждан на всех этапах уголовного процесса. Реагируем на все обращения граждан. У нас работает горячая линия", - сказал прокурор города.

Он также отметил, что в стране создан интернет-ресурс "Стоп терроризму", где жители могут поделиться анонимно видео или фотоматериалами.-0-