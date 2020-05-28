Число заявок на пособие по безработице в США превысило 40 млн

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве труда США сообщили, что на минувшей неделе в стране было подано 2,1 млн первичных заявок на пособие по безработице. Общее число заявок возросло до 40 млн, сообщает американская газета The New York Times.

Таким образом, за пособием обратился каждый четвертый житель США трудоспособного возраста.

В отчете министерства говорится, что количество новых заявок на пособие по безработице в США неизменно сокращается уже восьмую неделю подряд. Пик заявок пришелся на конец марта, когда 6,9 млн работников обратились за пособиями по безработице.

Согласно исследованию американской некоммерческой организации Kaiser Family Foundation (KFF), из-за огромного роста безработицы около 30 млн человек в США могут лишиться медицинской страховки в разгар пандемии коронавируса. Причина заключается в том, что большинство жителей США застрахованы через работодателя. После потери работы их страховой договор может очень быстро утратить силу.

Как сообщалось, 15 мая Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов предложенный демократами новый пакет стимулирующих экономику мер на $3 трлн. Законопроект предусматривает, в частности, выделение $75 млрд на проведение тестирований на COVID-19, а также включает средства на пособия по безработице и покрытие образовательных кредитов.

В США зафиксировано самое большое число зараженных COVID-19 в мире - 1,74 млн. С момента вспышки скончались 102 тыс. человек, 372 тыс. выздоровели.-0-