Число заразившихся COVID-19 в Израиле за сутки превысило 10 тыс.

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле был зарегистрирован 10 021 случай заражения коронавирусом за сутки, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
В связи с высокой заболеваемостью, а также переполненностью больниц Министерство здравоохранения Израиля рекомендует продлить усиленные ограничительные меры, которые должны были закончиться на этой неделе, еще на некоторый срок.
По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 562 167 человек, инфицированных коронавирусом, и 4049 летальных исходов.
На данный момент Израиль проводит вакцинацию населения. По словам министра здравоохранения Юлия Эдельштейна, 18 января Израиль установил рекорд вакцинации, за один день привив 186 тыс. человек. Всего было вакцинировано 2,2 млн израильтян, 422 тыс. человек получили обе дозы.-0-