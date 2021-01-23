Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 98,7 млн

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились 660 тыс. человек. Общее число заболевших сейчас составляет 98 764 787. Такие данные сегодня утром приводит портал Worldometers, сообщает БЕЛТА.
За все время пандемии COVID-19 выздоровели около 71 млн инфицированных, умерли более 2,1 млн человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 25,3 млн (умерли 424,1 тыс., выздоровели 15,2 млн). На втором месте Индия - более 10,6 млн (умерли 153,2 тыс., выздоровели 10,3 млн). Третье место у Бразилии - более 8,7 млн (умерли 215,2 тыс., выздоровели 7,5 млн).
В России за все время число заразившихся коронавирусом составляет 3 677 352, выздоровели 3 081 536 человек. Количество летальных исходов - 68 412.-0-