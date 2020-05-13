Число заразившихся COVID-19 в России превысило 242 тыс.

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в России за сутки возросло на 10028 человек - до 242271, сообщает ТАСС.

По данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в РФ умерли еще 96 человек с COVID-19, всего с начала вспышки заболевания в стране скончались 2212 инфицированных коронавирусом нового типа (0,91% заразившихся).

Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 4703 - до 126004.

У 4461 нового выявленного пациента (44,5%) нет симптомов заболевания.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире возросло до 4,26 млн, с момента вспышки скончались 292 тыс. человек, выздоровели 1,49 млн.-0-