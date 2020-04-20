Число заразившихся COVID-19 в России превысило 47 тыс.

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в России за сутки возросло на 4268 - до 47121, сообщает ТАСС.

В Москве за сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 2026, до 26352.

Более половины новых случаев заражения в стране являются завозными, уточнили в российском оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Также уточнили, что число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 405, за сутки умерли 44 человека. Количество выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 3446.

По данным на 20 апреля, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,4 млн, с момента вспышки скончались свыше 165 тыс. человек.-0-