Число заразившихся коронавирусом пассажиров круизного лайнера в Японии достигло 135

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине возле порта Йокогама в Японии, число заразившихся коронавирусом пассажиров достигло 135, сообщает BBC.

Накануне сообщалось о 70 заболевших - таким образом, менее чем за сутки их количество почти удвоилось.

Лайнер Diamond Princess вышел из порта Йокогама 20 января, прошел по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, а 3 февраля вернулся обратно. К этому времени несколько человек на борту пожаловались на недомогание, после чего японские власти решили обследовать всех находившихся на судне. 5 февраля на лайнере объявили двухнедельный карантин.

На борту находятся более 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. Около половины из них - граждане Японии, остальные - граждане еще 56 стран.

По последним данным, новым коронавирусом, очагом которого стал город Ухань китайской провинции Хубэй, оказались заражены более 40 тыс. человек. Подавляющее большинство из них - в Китае, однако случаи заражения коронавирусом выявлены уже более чем в 20 других странах.

На сегодня от вируса погибли уже 908 человек, около 3,3 тыс., по данным китайских властей, излечились и были выписаны из больниц.-0-