Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 350 млн

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 350 млн, а количество летальных исходов - 5,6 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опубликованным во вторник данным, в ВОЗ поступили сведения о 352 796 704 инфицированных и 5 600 434 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 2 158 785, летальных исходов - на 6 189.

Максимум за все время пандемии COVID-19 был зарегистрирован 20 января, когда в течение 24 часов было выявлено 4 041 420 случаев инфицирования.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 70 153 597. Далее следуют Индия (39 799 202), Бразилия (24 044 255), Франция (16 347 127) и Великобритания (15 953 689). Летальных исходов больше всего в США - 860 113, вторую строчку занимает Бразилия (623 097), третью - Индия (490 462). Далее следуют Россия (327 448) и Мексика (303 183).-0-