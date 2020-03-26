Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 414 тыс.

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По информации Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 10 часов утра по женевскому времени 25 марта в мире заразились коронавирусом 414 179 человек, умерли - 18 440.

Согласно статистическим данным ВОЗ, за сутки количество заболевших возросло на 40 тыс. человек. Число летальных исходов при этом увеличилось на 2202.

Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Европейском регионе - 220 516. Лидирует эта часть мира и по количеству летальных исходов - 11 986. За сутки количество заболевших увеличилось на 20 007, скончавшихся - на 1797.

Второе место занимает Западно-Тихоокеанский регион. Здесь в общей сложности было выявлено 97 766 заразившихся коронавирусом и зафиксировано 3518 смертей.

На третьем место – Южная и Северная Америка, где заразились 60 834 человека, а скончались – 813.-0-