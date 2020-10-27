Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 44 млн

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились почти 20 тыс. человек. Общее число зараженных сейчас составляет 43 777 133. Такие данные приводит портал Worldometers, сообщает БЕЛТА.
За время пандемии COVID-19 выздоровели 32,1 млн инфицированных, умерли 1 164 515 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 8,9 млн (умерли - 231 тыс., выздоровели - 5,8 млн). На втором месте Индия - более 7,9 млн (умерли - 119,5 тыс., выздоровели - 7,1 млн), в Бразилии - более 5,4 млн (умерли - 157,4 тыс., выздоровели - 4,8 млн).
В России за все время число заразившихся коронавирусом составляет 1 531 224, выздоровели 1 146 096 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса - 26 293.-0-