Число заразившихся коронавирусом в мире удвоилось за последние два месяца

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приблизилось к 80 млн. Это вдвое больше, чем два месяца назад, но темпы распространения инфекции на этой неделе заметно снизились, сообщает ТАСС.

Так, за семь дней на планете выявили 4,4 млн заразившихся против 5,36 млн неделей ранее. В относительном выражении прирост составил 6%.

Меньше зарегистрировали и смертей - около 79 тыс. против максимальных с начала пандемии 81,7 тыс. за предыдущие семь дней. Показатель летальности новой инфекции остался на минимальном уровне - 2,2%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые лечатся прямо сейчас, возросло на 1,1 млн (неделей ранее - на 0,9 млн), но доля болеющих в данный момент немного снизилась - с 27,7% до 27,5%. Эти данные являются неполными, поскольку многие страны не публикуют соответствующую статистику. При этом доля уже выздоровевших также уменьшилась - с 57% до 56%.

Основная часть новых случаев заражения приходится на Северную и Южную Америку. Европа занимает второе место, но в некоторых ее странах на этой неделе заболеваемость резко выросла. Кроме того, ситуация обострилась с обнаружением в Великобритании новой мутации коронавируса.

Число стран, где выявили более 1 млн случаев заражения, возросло до 17 - к ним добавились Украина и Перу. В восьми из этих государств заразились свыше 2 млн человек.-0-