Число заразившихся коронавирусом в США превысило 29 млн

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА /. Число людей, заразившихся коронавирусом нового типа в США превысило отметку 29 млн. Такие данные публикует ТАСС со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, с начала пандемии в стране были инфицированы 29 000 012 человек. Больше всего заразившихся выявлено в штате Калифорния (3 599 689 случаев), далее следуют Техас (2 695 653 случая), Флорида (1 944 995 случаев), Нью-Йорк (1 694 651 случай) и Иллинойс (1 198 257 случаев).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 116,9 млн человек, более 2,5 млн умерли.-0-