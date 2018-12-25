Число жертв атаки на правительственный комплекс в Кабуле увеличилось до 43

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате вооруженного нападения на правительственный комплекс в Кабуле выросло с 27 до 43 человек, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Афганистана.

По информации министерства, ранения получили 10 человек. В ведомстве не исключают, что людские потери будут расти - правоохранители и спасатели продолжают обследовать здание.

Атака была совершена 24 декабря. Террорист-смертник подорвал бомбу в машине у одного из офисов. Затем двое боевиков открыли стрельбу по людям.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана группировок не взяла на себя ответственность за атаку.-0-