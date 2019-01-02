Число жертв ЧП в Магнитогорске возросло до 22

2 января, Магнитогорск /БЕЛТА - ТАСС/. Количество погибших при обрушении части дома в Магнитогорске увеличилось до 22. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Извлечен 22-й погибший", - сказал представитель МЧС. Разбор завалов продолжается. Ведутся поиски еще 19 человек.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4865 BYN
|2.48 BYN
|2.49 BYN
|USD
|2.1701 BYN
|2.173 BYN
|2.18 BYN
|RUB
|3.1176 BYN
|3.09 BYN
|3.115 BYN