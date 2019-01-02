Число жертв ЧП в Магнитогорске возросло до 22

2 января, Магнитогорск /БЕЛТА - ТАСС/. Количество погибших при обрушении части дома в Магнитогорске увеличилось до 22. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Извлечен 22-й погибший", - сказал представитель МЧС. Разбор завалов продолжается. Ведутся поиски еще 19 человек.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.-0-