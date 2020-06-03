3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 30 тыс. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, сообщает ТАСС.

Согласно информации на сайте Минздрава, за минувшие сутки зарегистрировано рекордное количество смертей вследствие инфицирования - 1262, их общее число выросло до 31 199.

Очаги распространения инфекции в стране - юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 118 тыс. инфицированных и почти 8 тыс. умерших. Вторым по числу заразившихся стал Рио-де-Жанейро, где инфицировано свыше 56,7 тыс. и умерли 5686 человек. Третьим стала северо-восточная Сеара (более 53 тыс. инфицированных и 3421 умерший). Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку и Мараньян, а также в штатах Амазонас и Пара на севере страны.

Первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден в Бразилии 26 февраля. На сегодняшний день страна занимает 2-е место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая лишь США. По числу летальных исходов из-за коронавирусной инфекции южноамериканская республика находится на четвертой строчке в мире после США, Великобритании и Италии. В Минздраве прогнозируют, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.-0-