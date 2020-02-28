Число жертв коронавируса в Китае достигло 2788 человек

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2788, выздоровели 36 117 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

По данным комитета, за прошедшие сутки в стране зафиксированы 44 смерти от заболевания, вызванного коронавирусом, и 327 новых случаев заражения вирусом. Таким образом, общее количество зараженных составляет 78 824 человека.

Как информирует ТАСС, количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 2022. Число умерших составило 13 человек. В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся.

Власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19. Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они поражают людей, домашних животных.-0-