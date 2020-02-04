4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв коронавируса в Китае возросло до 425, количество зараженных составляет более 20 тыс. человек. Об этом сообщает китайское информационное агентство Синьхуа.

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, 3 февраля получены сообщения о 3235 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также о 64 новых летальных исходах от этого заболевания. Все новые смертельные случаи были зафиксированы в провинции Хубэй. Кроме того, по информации комитета, 3 февраля также были зарегистрированы 5072 новых предполагаемых случая заражения коронавирусом нового типа.

Известно, что 3 февраля состояние 492 человек стало оцениваться как тяжелое. За сутки в общей сложности 157 человек были выписаны из больниц после выздоровления.

К концу прошедшего дня общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 20 тыс., в общей сложности от этой болезни умерло 425 человек. Состояние более 2,7 тыс. пациентов оценивалось как тяжелое, и свыше 23 тыс. человек подозревались в заражении данным вирусом.

Как сообщается, по состоянию на вечер 3 февраля, в общей сложности 632 человека были выписаны из больниц после выздоровления.

В общей сложности более 221 тыс. человек имели тесные контакты с больными. Около 171 тыс. находятся под медицинским наблюдением, свыше 12 тыс. в понедельник были освобождены от него.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ в свою очередь признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку болезни в Китае.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-