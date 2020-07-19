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19 июля 2020, 09:19

Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек

Фото ТАСС
Фото ТАСС
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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, 18 июля достигло 600 435. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран, сообщает ТАСС.

Наибольшее число смертей, согласно полученным данным, приходится на США (более 139,9 тыс.), Бразилию (более 78,7 тыс.) и Великобританию (более 45,3 тыс.).

Всего в мире к настоящему моменту коронавирус был выявлен у более чем 14,2 млн человек. Больше всего случаев инфицирования (3 697 743) приходится на США. Далее по числу заражений следуют Бразилия (2 074 860), Индия (1 038 716) и Россия (765 437 - таковы данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.-0-

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