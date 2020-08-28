Число жертв "Лауры" в Луизиане возросло до 6

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США растет число жертв урагана "Лаура", который обрушился на побережье Мексиканского залива. По последним данным, стихия унесла жизни шести жителей Луизианы, сообщает Euronews .

Этот штат, по словам метеорологов, последний раз сталкивался с подобной стихией 160 лет назад. Скорость ветра "Лауры" превышала 240 км/ч. Подготовка к удару стихии началась заранее, приказы об эвакуации коснулись 600 тыс. человек. На материк вывезены работники более чем 300 нефтяных вышек в Мексиканском заливе.

27 августа в городе Лейк-Чарльз на юго-западе Луизианы загорелся химический завод, произошла утечка хлора. Местным жителям было указано не открывать окна и оставаться дома. Сообщается, что пожар локализован.

В штате разрушены сотни зданий, без света остались около 500 тыс. человек. Но все же ущерб оказался меньшим, чем предполагалось: больше всего опасались 6-метровой нагонной волны, которая затопила бы прибрежные районы; но она так и не возникла.

В данный момент "Лаура" движется в сторону Арканзаса. Ураган ослаб и переклассифицирован в тропический шторм, но все еще сохраняет разрушительную силу.-0-