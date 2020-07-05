Число жертв ливневых дождей на юго-западе Японии превысило 30 человек

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 30 человек погибли на юго-западе Японии в результате разлива рек и оползней, вызванных мощными ливневыми дождями, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Смерть 16 человек официально подтверждена медиками, еще 17 человек находятся в состоянии клинической смерти, диагностировать которую имеют право только медицинские работники, но не работающие на месте спасатели. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

Наибольший удар пришелся на префектуру Кумамото, где произошел разлив сразу нескольких рек, вызвавший затопления обширных территорий. В этой же префектуре оказался затопленным дом престарелых - прибывшие на место спасатели смогли извлечь тела 14 человек. Позднее из дома престарелых удалось спасти около 50 человек - постояльцев и работников учреждения.

По последним данным, свыше 200 тыс. человек получили рекомендации или указание к эвакуации в префектурах Кумамото и Кагосима, где в некоторых районах продолжает действовать максимальный - пятый - уровень опасности. По данным энергетической компании Kyushu Electric Power, более 6 тыс. домов в префектуре Кумамото остаются без света.-0-