Число жертв наводнений в Малайзии возросло до 37

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений на западе Малайзии возросло до 37 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести, сообщает новостной портал Malaysiakini.

За последние сутки была зафиксирована гибель пятерых местных жителей, в том числе одного ребенка.

В центры эвакуации доставлено более 68,3 тыс. человек. Больше всего пострадал штат Паханг.

По данным Malay Mail, для борьбы с последствиями наводнений в стране было задействовано более 66 тыс. сотрудников различных служб. Продолжающиеся почти неделю осадки в ряде районов на западе Малайзии стали сильнейшими за последние 100 лет.-0-