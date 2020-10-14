Число жертв наводнений во Вьетнаме возросло до 36

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 36 человек погибли, еще 12 пропали без вести с начала этой недели в результате масштабных наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями в центральных районах Вьетнама. Об этом сообщает вьетнамская онлайн-газета VnExpress.

Шторм "Линфа" обрушился на сушу утром 11 октября, вызвав проливные дожди, которые усилили наводнения в центральном Вьетнаме. Большинство погибших - жители наиболее пострадавших провинций Куангчи, Тхыатхьен-Хюэ и Куангнам. По информации Синьхуа, в этих регионах наводнения уничтожили более 137 тыс. домов, водой затоплены более 6 тыс. га сельскохозяйственных угодий, удар стихии привел к гибели 332 тыс. голов крупного рогатого скота и птицы.

В связи с тем, что днем 14 октября на северно-центральный регион Вьетнама должен обрушиться шторм "Нангка", власти решили закрыть аэропорты и пляжи. Управление гражданской авиации Вьетнама уточнило, что аэропорт Винь в провинции Нгеан и аэропорт Тхо Суан в провинции Тханьхоа будут закрыты с полудня до 21.00 по местному времени 14 октября.

В этом году сильные тайфуны, продолжительные дожди и наводнения привели во Вьетнаме к гибели 98 человек, общий экономический ущерб от стихийных бедствий составил в стране около $217 млн. В прошлом году в результате стихийных бедствий, вызванных штормами, во Вьетнаме погибли 132 человека, 207 получили ранения.-0-