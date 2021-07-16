Число жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 80

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии увеличилось минимум до 80. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
Как уточняет издание, полиция в Кобленце сообщает о не менее 30 погибших от разгула стихии в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия и минимум 50 - в Рейнланд-Пфальце.
"Мы опасаемся, что число жертв возрастет", - отметили в правоохранительных органах.-0-
Фото Bild
Число погибших от наводнений в Бельгии выросло до 11 человек