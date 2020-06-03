Число жертв шторма "Аманда" в Латинской Америке достигло 26 человек

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латинской Америке из-за тропического шторма "Аманда" погибли по меньшей мере 26 человек, сообщает телеканал RTL Today.

В большей степени от проливных дождей и сильного ветра, обрушившихся с 31 мая на страны Латинской Америки, пострадали Сальвадор, Гватемала и Гондурас.

По данным министерства охраны окружающей среды Гондураса, из-за наводнений в стране полностью разрушены более 2 тыс. домов, около 8 тыс. человек были эвакуированы из районов повышенного риска.

Службы чрезвычайных ситуаций Гондураса предупреждают о приближении еще одного шторма из Мексиканского залива. Ожидается, что он принесет еще больше проливных дождей, также возможны оползни.-0-