Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 28 человек

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 28 человек погибли в результате тайфуна "Фанфон", обрушившегося на Филиппины, сообщает BBC.

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По данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий, 12 человек пропали без вести. Власти предполагают, что число погибших будет расти. Тайфун привел к эвакуации более 58 тыс. человек.

Тайфун "Фанфон" впервые вышел на сушу в канун Рождества, 24 декабря. Как сообщалось ранее, из-за разгула стихии более 4 тыс. человек были эвакуированы из региона Восточные Висайи. Было отменено как минимум 60 внутренних авиарейсов, 157 судов не могли выйти в море, более 20 тыс. пассажиров оставались в портах. "Фанфон" стал седьмым тайфуном, поразившим Филиппины в этом году.-0-