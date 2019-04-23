Число жертв терактов в Шри-Ланке увеличилось до 310

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате терактов 21 апреля в Шри-Ланке составило 310 человек, информирует CNN .

Ранее сообщилось о 290 погибших и 500 раненых.

Сегодня в Шри-Ланке проходят траурные мероприятия по погибшим. На территории всей страны отменены развлекательные мероприятия, на госучреждениях приспущены государственные флаги.

21 апреля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов, в том числе в церквях во время пасхальных служб и отелях. По данным полиции, в связи с терактами арестованы 40 человек. Расследуется их связь с международными террористическими организациями.-0-