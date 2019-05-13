Число жертв циклона "Фани" в Индии возросло до 64

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате тропического циклона "Фани", который обрушился на индийский штат Одиша 3 мая, возросло до 64, сообщает местное информагентство
Ранее сообщалось о 16 погибших.
Наибольшее количество жертв зафиксировано в городе Пури - 39 человек. Сотни тысяч людей остались без жилья.
Циклон нанес значительный ущерб энергетической инфраструктуре и сельскому хозяйству, нарушено дорожное сообщение. В регионе продолжаются поисково-спасательные операции. Для ликвидации последствий шторма привлечены волонтеры.
Циклон стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. В 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тыс. человек.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.354 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0969 BYN
|2.098 BYN
|2.102 BYN
|RUB
|3.2248 BYN
|3.202 BYN
|3.219 BYN