Число жертв циклона "Фани" в Индии возросло до 64

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате тропического циклона "Фани", который обрушился на индийский штат Одиша 3 мая, возросло до 64, сообщает местное информагентство ANI News .

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Наибольшее количество жертв зафиксировано в городе Пури - 39 человек. Сотни тысяч людей остались без жилья.

Циклон нанес значительный ущерб энергетической инфраструктуре и сельскому хозяйству, нарушено дорожное сообщение. В регионе продолжаются поисково-спасательные операции. Для ликвидации последствий шторма привлечены волонтеры.

Циклон стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. В 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тыс. человек.-0-