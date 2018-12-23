23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв цунами в Индонезии превысило 60 человек, еще 20 человек числятся пропавшими без вести, 584 пострадали, приводит данные индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий новостной портал Detik.

Повреждено около 430 жилых домов, несколько гостиниц. Издание TribunJakarta.com сообщает, что волна смыла группу музыкантов поп-группы Seventeen прямо во время концерта в индонезийском городе Танджунг-Лесунг, видео инцидента появилось с сети. Фронтмент группы пропал без вести.