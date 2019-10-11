Число жертв вейпа в США возросло до 26

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США уже 26 человек скончались из-за заболеваний легких, связанных с курением электронных сигарет (вейпов). Ранее сообщалось о 18 жертвах, информирует американский телеканал Fox News .

По состоянию на 10 октября Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердили 26 смертей в 21 американском штате. Количество подтвержденных и возможных заболеваний легких, связанных с вейпингом, возросло до 1299. Около 70% заболевших являются мужчинами, 80% пациентов - моложе 35 лет. В числе основных регистрируемых симптомов - кашель, головная боль, тошнота, лихорадка и потеря веса.

Уточняется, что около 80% заболевших употребляли вейп-препараты, содержащие вещество тетрагидроканнабинол (THC).

"Исходя из того, что мы знаем об этой вспышке заболеваний, наш лучший совет для общественности - прекратить выпуск продуктов, содержащих THC", - говорится в пресс-релизе доктора Анжелы Данн, эпидемиолога Департамента здравоохранения американского штата Юта.

Тем не менее, Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) еще предстоит точно определить, какой именно ингредиент может вызывать тяжелые легочные заболевания у курильщиков электронных сигарет.

Первая смерть, вызванная курением электронных сигарет, была зафиксирована в США в августе этого года. Ранее, в январе текущего года, руководитель FDA Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет полным запретом на продажу их продукции, если в 2019-м возрастет число курящих подростков. Согласно статистике, количество курящих подростков в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет.-0-