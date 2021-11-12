Член Совета при Президенте РФ по межнацотношениям: беженцы стали заложниками призывов ЕС

12 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Находящиеся на белорусско-польской границе беженцы стали заложниками обращений со стороны стран Евросоюза, ранее заявлявших о готовности оказать помощь. Такое мнение высказал член Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир Волох сегодня на прошедшем в Москве круглом столе, посвященном кризису с беженцами на границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самая сложная ситуация касается конкретных людей, которые стали заложниками данной ситуации: они поверили тем обращениям, которые были ранее сделаны со стороны ряда государств Европейского союза, что эти государства готовы принять и оказать помощь, - сказал Владимир Волох. - У многих граждан, которые сейчас находятся в Беларуси, из Сирии, Афганистана, других государств, есть или знакомые, или родственники в государствах Евросоюза, и они, конечно, стремятся попасть в ЕС".

Член совета при Президенте РФ убежден, что усилия Евросоюза, международных организаций должны быть направлены на оказание помощи тем, кто в настоящее время находится на белорусско-польской границе. "Надо, чтобы государства Европы высказали добрую волю оказать им помощь, то есть частично принять к себе на территорию, что, конечно, весьма и весьма проблематично", - отметил он.

Владимир Волох также полагает, что необходимо обратиться к властям тех государств, откуда эти граждане вынуждены были выехать, "и, наверное, максимально постараться убедить, что если есть такая возможность, вернуться к себе на родину".

"Но самая главная причина, мне кажется, заключается в том, что необходима нормализация международной ситуации в тех государствах, откуда прибыли эти люди. Если в этих государствах будет мир, спокойствие, то не надо будет гражданам этих государств искать международную защиту в других странах", - подчеркнул Владимир Волох.-0-