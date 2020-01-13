ЧП в аэропорту Хельсинки – из самолета выпал член экипажа

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из членов экипажа компании Finnair выпал из самолета Airbus A320 в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщил в Twitter финский Центр по расследованию чрезвычайных ситуаций OTKES.

"OTKES начал предварительное расследование серьезного происшествия в аэропорту Хельсинки-Вантаа, случившегося 13 января, когда член экипажа Airbus A320 выпал из самолета и получил травмы, борт в этот момент находился на стоянке в аэропорту после полета", - говорится в сообщении.

По сообщению газеты Ilta-Sanomat, инцидент случился после прилета самолета из Оулу в Хельсинки, когда пассажиры вышли из самолета и сели в автобусы. Член экипажа воздушного судна выпал на взлетную полосу через дверь, через которую выходили пассажиры. Причины инцидента выясняются.-0-