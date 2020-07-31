Covid-19 мире: за сутки более 253 тыс. новых случаев заражения

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев инфицирования Сovid-19 в мире увеличилось за сутки более чем на 253 тыс.

ВОЗ приводит статистику заражений новым коронавирусом в мире по состоянию на 11:00 30 июля. В мире с начала пандемии зарегистрированы 16 812 755 инфицированных и 662 095 умерших. Случаев заражения стало за сутки больше на 253 793, умерших - на 5 999.

По-прежнему больше всего инфицированных в Северной и Южной Америке - 8 980 181 (+139 657 за сутки). В регионе умерли 346 554 пациента (+3 919 за сутки). В Европе зарегистрированы 3 307 388 заразившихся (+23 438 за сутки) и 212 079 умерших (+ 460 за сутки).

Десятку стран с наибольшим количеством инфицированных возглавляют США - 4 323 160. Далее следуют Бразилия (2 483 191), Индия (1 583 792), Россия (834 499), ЮАР (471 123), Мексика (402 697), Перу (395 005), Чили (351 575), Великобритания (301 459) и Иран (298 909).-0-