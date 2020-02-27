Дату проведения "Евровидения-2020" могут перенести

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Евровидение-2020" оказался под угрозой срыва из-за коронавируса. Об этом сообщается на портале AD.

Нидерландский вирусолог Аб Остерхау отметил, что стоит рассматривать вариант с отменой конкурса в Роттердаме. Предполагается и вариант, что к дате проведения мероприятия ситуация с коронавирусом будет под контролем.

Организаторы могут ограничить количество посетителей шоу или вообще провести его в пустых залах.

Такие варианты предусмотрены правилами проведения песенного конкурса.-0-