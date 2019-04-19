Дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе "Олимпийский" посетили 22 тыс. человек

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на киевском стадионе "Олимпийский" посетили 22 тыс. человек, сообщает сайт
Отмечается, что во время дебатов на стадионе, длившихся один час, обстановка была спокойной и контролируемой. По данным украинских СМИ, порядок обеспечивали около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
Во время дебатов на "Олимпийском" действующий глава государства Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского продолжить разговор в студии Национальной общественной телерадиокомпании, однако тот не приехал. Таким образом, Петр Порошенко один выступает перед телеаудиторией и отвечает на вопросы.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.-0-
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