Дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе "Олимпийский" посетили 22 тыс. человек

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на киевском стадионе "Олимпийский" посетили 22 тыс. человек, сообщает сайт nv.ua со ссылкой на украинское МВД.

Отмечается, что во время дебатов на стадионе, длившихся один час, обстановка была спокойной и контролируемой. По данным украинских СМИ, порядок обеспечивали около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Во время дебатов на "Олимпийском" действующий глава государства Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского продолжить разговор в студии Национальной общественной телерадиокомпании, однако тот не приехал. Таким образом, Петр Порошенко один выступает перед телеаудиторией и отвечает на вопросы.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.-0-