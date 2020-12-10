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10 декабря 2020, 00:34

Действующий президент Ганы победил на выборах

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Ганы Нана Акуфо-Аддо победил на выборах главы государства и переизбран на второй срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу избирательной комиссии Гану Джин Менса.

"Нана Акуфо-Аддо набрал 51,59% голосов избирателей, он победил в первом туре и получил полномочия управлять страной в течение предстоящих четырех лет с 7 января 2021 года по 6 января 2025 года", - цитирует главу избиркома ТАСС. По ее словам, ближайший конкурент действующего главы государства Джон Драмани Махама набрал 47,36% голосов избирателей. Оставшиеся голоса распределились между остальными 10 кандидатами.

Глава избиркома подчеркнула, что выборы прошли мирно и без инцидентов. Всего проголосовали 13 434 574 избирателя. Действующая конституция Ганы ограничивает двумя сроками нахождение одного лица на посту президента.-0-

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