Действующий президент Намибии переизбран на второй срок

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий глава государства Хаге Гейнгоб победил на состоявшихся в Намибии 27 ноября всеобщих выборах и переизбран на второй пятилетний срок. Об этом сообщило 30 ноября агентство Reuters со ссылкой на заявление избирательной комиссии Намибии.

Хаге Гейнгоб получил 56,3% голосов участвующих в выборах.

На второй позиции - врач и юрист Пандулени Итула с 29,4% голосов. Он шел как независимый кандидат. Тройку замыкает с 5,3% голосов глава ведущей оппозиционной партии "Народное демократическое движение" Макгенри Венаани.

Остальным девяти политикам, выставлявшим свои кандидатуры на президентский пост, не удалось набрать более 4% голосов.

Одновременно с президентскими выборами в Намибии прошли выборы в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею. После обработки голосов в 114 избирательных округах из 121 лидирует с 65,21% правящая партия СВАПО - "Народная организация Юго-Западной Африки Намибии". В предыдущем составе Национальной ассамблеи, которая насчитывает 96 депутатов, она имела большинство. На второй позиции с 16,55% идет "Народное демократическое движение".-0-