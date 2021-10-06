Дельта-штамм коронавируса выявлен уже на территории 192 стран

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса дельта за последнюю неделю увеличил свою географию до 192 стран и территорий. Пополнился также перечень мест, в которых присутствуют штаммы альфа, бета и гамма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Поскольку деятельность по выявлению вариантов вируса SARS-CoV-2 активизируется на национальном и наднациональном уровнях, продолжает увеличиваться число стран, областей и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ.

Подчеркивается, что сообщения о наличии дельта-варианта поступили из 192 стран, тогда как в бюллетене за предшествующую неделю речь шла о 187 государствах. Данный штамм известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии.

В свою очередь штамм альфа, впервые выявленный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 195 странах и территориях (на две больше, чем неделей раньше). Вариант бета, который в августе прошлого года был обнаружен в ЮАР, циркулирует теперь в 145 государствах, их число увеличилось за неделю на три. Штамм гамма, выявленный в сентябре в Бразилии, присутствует в 99 странах (на три больше).

По данным ВОЗ на 5 октября, в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 235 175 106 человек, число летальных исходов достигло 4 806 841. Больше всего подтвержденных случаев заражения, сведения о которых поступили в женевскую штаб-квартиру ВОЗ, зарегистрировано в США - 43 401 318.-0-