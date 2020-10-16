Демонстранты перекрыли дороги в Бельгии, Франции и Германии, требуя мира в Нагорном Карабахе

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни выходцев из Армении перекрыли сегодня на некоторое время оживленные трассы в Бельгии, Германии и Франции, чтобы привлечь общественное внимание к конфликту в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

В Гамбурге люди на полтора часа заблокировали своими автомобилями движение по одной из главных дорог города - А1, что привело к серьезным пробкам.

Во Франции демонстранты на час перекрыли Мост Европы, связывающий Страсбург с немецким городом Кель. Еще одна акция прошла в городе Тьонвиле, где люди с армянскими флагами на несколько часов блокировали дорогу A31, ведущую в Люксембург. Кроме того, демонстранты в городе Мон-Сен-Мартен на три часа перекрыли движение по шоссе, ведущему в Бельгию.

Аналогичные акции прошли и в Бельгии, где временно были перекрыты дороги, соединяющие страну с Люксембургом, Нидерландами и Францией. Участники демонстраций требовали обеспечить мир в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения начались бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией.-0-