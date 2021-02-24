Демонстрации в ЕС и США обнажили системное неравенство в этих странах - Лавров

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые протестные акции, которые за последний год прошли в США и странах Евросоюза, продемонстрировали сохраняющееся там системное неравенство. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщает ТАСС.

"Пандемия привела к обострению таких застарелых проблем, как расизм и ксенофобия, дискриминация национальных и религиозных меньшинств, - сказал он. - Массовые демонстрации в США и Европе обнажили сохраняющееся в этих странах системное неравенство, а также подтвердили опасность попустительства экстремистским идеологиям".

Сергей Лавров также заявил, что организаторы кампаний, направленных на расшатывание внутриполитической стабильности в суверенных государствах, с легкостью используют детей в своих целях, такие действия недопустимы. "Сегодня глобальное медийное пространство становится местом решения узкокорыстных геополитических проблем. Фейковые агрессивные кампании в СМИ расшатывают внутриполитическую стабильность в суверенных государствах, провоцируют беспорядки и акты насилия. Особую озабоченность вызывает та легкость, с которой псевдопоборники демократии безответственно используют в своих политических целях подростков и детей. Это недопустимо", - подчеркнул министр.

Выработка международных правил по регулированию социальных сетей позволит избежать цензуры и манипулирования со стороны их руководства, считает глава МИД РФ. "Все большее беспокойство вызывает нетранспарентная политика платформ социальных сетей, которые по своему усмотрению запрещают или цензурируют контент пользователей, откровенно манипулируя общественным мнением. В этой связи на первый план выходит задача выработки правил регулирования соцсетей на национальном и международном уровнях в целях предотвращения подобных злоупотреблений", - сказал он.

Сергей Лавров отметил, что государства, взявшие на себя обязательства обеспечивать всем гражданам свободу доступа к информации, должны на деле доказать свою способность добиться их выполнения, а не прятаться за корпоративными правилами частного бизнеса.-0-